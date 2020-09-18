Россияне резко обеднели 

Число бедных в России достигло 13,5% населения страны, свидетельствуют данные Росстата

Во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума возросло на 1,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом и составило 19,9 млн человек — 13,5% жителей страны. Годом ранее число бедных россиян составляло 18,6 млн человек — 12,7% населения.

Число безработных в августе 2020 года возросло почти вполовину к августу прошлого года — на 47,6% до 3,6 млн человек.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце достигла уровня в 6,4%.

Агентство ТАСС отмечает, что согласно проекту федерального бюджета, показатель уровня безработицы к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует «естественному» уровню безработицы. По итогам 2020 года, безработица в России должна составить 5,7%, прогнозирует Минэкономразвития

Ранее, как сообщал «Рамблер», Росстат подсчитал, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан России упали на рекордные за двадцать лет 8%.