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Россияне резко обеднели 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне резко обеднели
Фото: ТАСС
Число бедных в России достигло 13,5% населения страны, свидетельствуют данные Росстата.
Во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума возросло на 1,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом и составило 19,9 млн человек — 13,5% жителей страны. Годом ранее число бедных россиян составляло 18,6 млн человек — 12,7% населения.
Число безработных в августе 2020 года возросло почти вполовину к августу прошлого года — на 47,6% до 3,6 млн человек.
Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце достигла уровня в 6,4%.
Агентство ТАСС отмечает, что согласно проекту федерального бюджета, показатель уровня безработицы к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует «естественному» уровню безработицы. По итогам 2020 года, безработица в России должна составить 5,7%, прогнозирует Минэкономразвития.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Росстат подсчитал, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан России упали на рекордные за двадцать лет 8%.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
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Личный счет , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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