Как налоговые инициативы поддерживают экономику в период пандемии 

Вспомним об этих решениях. Для малого и среднего бизнеса были снижены страховые взносы, для IT-сферы — ставка по налогу на прибыль, с 20 до 3%. Компании получили право уменьшать налог на прибыль на сумму, потраченную на приобретение и модернизацию оборудования.

"Комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал. Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", — заявил Михаил Мишустин

Однако за счет снижения страховых взносов, отсрочки и списания налогов страна потеряла до 1 трлн рублей, а дефицит бюджета может составить 4,4% ВВП.

Антон Силуанов. "Бюджетная политика в 2020-2021 годах в первую очередь ориентирована на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями. В целях поддержки граждан, бизнеса реализуются пакеты мер, в стоимостном выражении составляющие порядка 5% ВВП", — констатирует глава Минфина

Как это восполнять? Кабин нарастит заимствования: в 2020 году они составят 4-4,5 трлн рублей, в 2021-м возрастут на 875 млрд На покрытие дефицита из Фонда национального благосостояния выделят 350 млрд Отменяется индексация зарплат госслужащих, на 10% урезаны бюджетные траты, не связанные с соцобязательствами, на 5% — программа вооружений. В итоге в 2021-м бюджет получит дополнительно более 900 млрд рублей.

Госдуму внесен законопроект о повышении с 1 января налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза, что в 2021-м принесет бюджету 56 млрд рублей. Во всем мире компании, добывающие полезные ископаемые, уплачивают государству роялти от цен на ресурсы. В России рента платится от себестоимости затрат на добычу, что в разы меньше рыночной цены на ресурсы. Ставка НДПИ по нефти составляет 40-50% от выручки, газу — 15%, драгкамням — 8%, драгметаллам — 6%, твердым полезным ископаемым — 0,5-0,6%. В ряде государств последний показатель составляет 2-6%.

"Правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность, — отмечает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович . — Значительная часть налогов, которые будут поступать от минудобрений, металлургии и нефтяников, пойдет обратно людям. Средства будут направлены на соцпрограммы".

С 2021-го планируется отмена льготы по НДПИ для выработанных месторождений, что принесет еще 260 млрд рублей. Система налогообложения нефтяной отрасли наполовину состоит из льгот. Минфин пытается перевести ее на налог на добавленный доход (НДД), так как ряд льгот морально устарел.

Например, коэффициент выработанности ввели в 2007-м для старых месторождений, так как добыча там более затратна, и параметры его расчета не обновлялись. Сейчас это приводит не к стимулированию добычи, а к сверхприбыли нефтяников.

НДД вводился в виде эксперимента для пилотных месторождений. Но Минфин выявил перекос в пользу нефтяников — бюджет недополучил 200 млрд рублей в 2019 и 2020 годах. Теперь параметры налога скорректируют, что даст бюджету 97,3 млрд рублей в 2021-м.

"Рентабельные или высокорентабельные месторождения и предприятия будут облагаться налогом, чтобы он поступал в бюджет, а дальше путь денег — на образование, здравоохранение, соцпомощь, строительство", — объяснил Остапкович.

Предлагается повысить акцизы на табачную продукцию на 20%, что даст еще 70 млрд рублей. Антон Силуанов считает, что «это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».

Доход принесет и пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Выплаты процентов и дивидендов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас 2/3 средств облагаются ставкой 2%. В случае отказа государств принять новые условия РФ будет в одностороннем порядке выходить из договоров.

Как пояснил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман , соглашения должны были стать стимулом для привлечения иностранных инвестиций в РФ. Но «компании открывают или покупают фирму на Кипре, которая становится формальным акционером или заимодателем юрлица в России. Оно платит дивиденды или проценты по займам на Кипр. Дивиденды облагаются налогом 5-10%, а проценты по займам — 0%».

По оценке Минфина, в 2018-м на Кипр было выведено 1,4 трлн рублей, в 2019-м — свыше 1,9 трлн. Поэтому и предложено поднять ставки до 15%. Россия и Кипр уже подписали протокол об изменении соглашения. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова , дополнительные поступления в бюджет будут составлять 130-150 млрд рублей ежегодно. На очереди — Мальта. Выравнивание налогов подтолкнет бизнес перерегистрироваться в спецрайоны с льготным налогообложением на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

В Госдуму внесен и проект о повышении НДФЛ с 13 до 15% для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей. Благодаря этому в 2021-2023-м бюджет дополнительно получит 190 млрд рублей, которые пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.