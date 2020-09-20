Россиян предупредили о краже вкладов

Юрист центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что россияне, имеющие онлайн-доступ к своим вкладам, могут стать жертвами мошенников. Об этом сообщает «Прайм»

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По словам Уткина, в случае с онлайн-доступом к вкладу мошенники могут воспользоваться методами социальной инженерии, представиться сотрудниками банка и выведать данные для доступа в личный кабинет на сайте банка или в мобильное приложение.

«А дальше, как говорится, уже дело техники», - отметил он.

Также деньги иногда воруют с забытых вкладов, владельцы которых давно не появлялись в банке. Недобросовестные сотрудники кредитной организации в таких случаях могут «нарисовать вывод средств», объяснил Уткин.

Иногда сотрудники банков вступают в сговор с преступниками и опустошают вклады клиентов, которые постоянно продлевают договор и не забирают деньги. Такой вкладчик может долгое время не знать о пропаже денег.

Уткин призвал клиентов банков не раскрывать персональные данные людям, звонящим с неизвестных номеров, и не оставлять информацию на сомнительных сайтах. Также он посоветовал пользоваться Wi-Fi только через проверенные точки и использовать двухфакторную идентификацию.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал не расплачиваться картами на непроверенных сайтах.

Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.