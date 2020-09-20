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Россиян предупредили о краже вкладов

Мария Иванова
41 минуту назад
Юрист центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что россияне, имеющие онлайн-доступ к своим вкладам, могут стать жертвами мошенников. Об этом сообщает «Прайм».
Россиян предупредили о краже вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Уткина, в случае с онлайн-доступом к вкладу мошенники могут воспользоваться методами социальной инженерии, представиться сотрудниками банка и выведать данные для доступа в личный кабинет на сайте банка или в мобильное приложение.
«А дальше, как говорится, уже дело техники», - отметил он.
Также деньги иногда воруют с забытых вкладов, владельцы которых давно не появлялись в банке. Недобросовестные сотрудники кредитной организации в таких случаях могут «нарисовать вывод средств», объяснил Уткин.
Иногда сотрудники банков вступают в сговор с преступниками и опустошают вклады клиентов, которые постоянно продлевают договор и не забирают деньги. Такой вкладчик может долгое время не знать о пропаже денег.
Уткин призвал клиентов банков не раскрывать персональные данные людям, звонящим с неизвестных номеров, и не оставлять информацию на сомнительных сайтах. Также он посоветовал пользоваться Wi-Fi только через проверенные точки и использовать двухфакторную идентификацию.
Как писал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал не расплачиваться картами на непроверенных сайтах.
Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.
Сизов посоветовал завести для онлайн-покупок карту с отдельным счетом и отправлять на нее ровно столько денег, сколько вы планируете потратить сегодня.
Личный счет,Павел Уткин,Алексей Сизов,
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