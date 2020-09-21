Названы опасные примечания к переводу на карту

Лучше всего в графе "назначение платежа" указывать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок — такой доход не облагается налогом. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками лучше воздержаться, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

"Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются", — отметил он.