Богатых россиян обложат повышенным налогом

Все новости на карте

Россия вплотную подошла к появлению в стране прогрессивной шкалы налогообложения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Профильный комитет Госдумы собирается рассмотреть законопроект, который предполагает введение повышенной ставки НДФЛ в 15% за место нынешних 13% для людей, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год.

Полученные таким образом дополнительные доходы, парламентарии планируют пустить на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы поддержат данную инициативу. Вместе с тем, люди, чьи доходы будут облагаться повышенной ставкой, должны отнестись к этому с пониманием, отметил председатель.