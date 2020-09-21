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Богатых россиян хотят обложить повышенным налогом 

Deita.ru 44 минуты назад
Богатых россиян обложат повышенным налогом
Фото: ТАСС
Россия вплотную подошла к появлению в стране прогрессивной шкалы налогообложения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Профильный комитет Госдумы собирается рассмотреть законопроект, который предполагает введение повышенной ставки НДФЛ в 15% за место нынешних 13% для людей, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год.
Полученные таким образом дополнительные доходы, парламентарии планируют пустить на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы поддержат данную инициативу. Вместе с тем, люди, чьи доходы будут облагаться повышенной ставкой, должны отнестись к этому с пониманием, отметил председатель.
Отмечается, что согласно расчётам специалистов, появление «налога для богатых» должно принести российскому бюджету дополнительные поступления в размере 60 миллиардов рублей в год. При этом, по данным Минфина, количество работающих россиян, которых затронет повышение налога, не превысит одного процента.
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Комментарии
Личный счет , Вячеслав Володин , Госдума , Минфин , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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