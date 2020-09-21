Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен

В ближайшее время в России подорожают импортные товары. Об этом URA.RU заявил независимый финансовый консультант Виталий Калугин.

«Этой осенью в России могут подорожать товары, в которых мы не имеем собственного производства. Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — сказал экономист.

По его словам, цены на бытовую технику с конца ноября взлетят на 10%. Специалист посоветовал россиянам приобретать товары из этой категории сейчас, чтобы потом не переплачивать. Цены на продукты питания, по словам Калугина, изменятся несущественно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы из-за плохого урожая в 2019 году на 6,5-7% подорожает хлеб и мука. Также вырастут цены на овощи, фрукты и рыбу.