Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Какие слова нельзя писать при переводе денег

Павел Тиунов
2 часа назад
В сопроводительном сообщении к банковскому переводу не стоит писать слова, которые могут касаться преступных действий: незаконного обналичивания средств, финансирования терроризма, продажи наркотиков и т.д., заявил агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. При этом он назвал способ, как можно обезопасить платеж.
Какие слова нельзя писать при переводе денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления. При этом, отметил Редин, речь идет не только о конкретных маркерах, типа «терроризм», «бомба» или «обнал». Мониторинг также настроен на выделение операций с названием психотропных веществ, наркотиков и специальными терминами: «закладка», «релакс», «таблетка», «порошок» и т.д. \
В случае, если перевод попал в разряд подозрительных, с клиентом могут связаться сотрудники банка или информацию передадут напрямую в Федеральную налоговую службу.
Редин подчеркнул, что налоговики могут также заинтересоваться переводом, который по факту является платежом за товар или услугу, но он не обложен обязательным сбором. По словам эксперта, максимально безопасные слова для сопроводительного сообщения в таких случаях - «дарение» или «подарок».
«Дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются», - пояснил он.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители