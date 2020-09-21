Какие слова нельзя писать при переводе денег

В сопроводительном сообщении к банковскому переводу не стоит писать слова, которые могут касаться преступных действий: незаконного обналичивания средств, финансирования терроризма, продажи наркотиков и т.д., заявил
агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. При этом он назвал способ, как можно обезопасить платеж.
Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления. При этом, отметил Редин, речь идет не только о конкретных маркерах, типа «терроризм», «бомба» или «обнал». Мониторинг также настроен на выделение операций с названием психотропных веществ, наркотиков и специальными терминами: «закладка», «релакс», «таблетка», «порошок» и т.д. \
Редин подчеркнул, что налоговики могут также заинтересоваться переводом, который по факту является платежом за товар или услугу, но он не обложен обязательным сбором. По словам эксперта, максимально безопасные слова для сопроводительного сообщения в таких случаях - «дарение» или «подарок».