Какие слова нельзя писать при переводе денег

Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления. При этом, отметил Редин, речь идет не только о конкретных маркерах, типа «терроризм», «бомба» или «обнал». Мониторинг также настроен на выделение операций с названием психотропных веществ, наркотиков и специальными терминами: «закладка», «релакс», «таблетка», «порошок» и т.д. \