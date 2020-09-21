Родителям компенсируют оплату частных детсадов 

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой компенсировать затраты на частные детские сады семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Об этом со ссылкой на письмо парламентария главе Минпросвещения Сергею Кравцову пишет RT.
Федоров напомнил, что Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако не всем детям вовремя дают место в государственном детсаду и родителям приходится платить за частное дошкольное учреждение.
«Прошу рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении», — заявил депутат Госдумы в письме главе Минпросвещения.
«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в сентябре россиянам, которые получают пособие по безработице, будет выплачено по три тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.