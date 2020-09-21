Родителям компенсируют оплату частных детсадов 

«Прошу рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении», — заявил депутат Госдумы в письме главе Минпросвещения.