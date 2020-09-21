Такси может резко подорожать

Повсеместный наем водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов в России приведет к росту издержек работодателей примерно на 30%, удорожанию поездок для пользователей на 22–23% и в результате снижению спроса на услугу на 25%, говорится в исследовании Института Гайдара, с которым ознакомился "Коммерсант".

Сейчас агрегаторы такси в России не устраивают водителей в штат. Работа с таксопарками по трудовому договору встречается, но крайне редко, отмечают в Институте Гайдара. Более распространена схема, при которой водитель становится индивидуальным предпринимателем (ИП) и заключает с таксопарком агентский договор. Еще один сценарий — работа агрегаторов с самозанятыми, которые арендуют у таксопарков автомобили. По данным на конец августа, в России зарегистрировано около 1 млн самозанятых, около 165 тыс. из них, по данным Федеральной налоговой службы, водители такси.

По данным департамента транспорта Москвы, в столице во втором квартале 2020 года средняя стоимость поездки на такси составила 430 руб., что на 7% меньше, чем годом ранее.

С инициативой дать водителям право требовать заключения трудовых договоров с агрегаторами ранее выступили представители общественных движений, сообщали в сентябре 2019 года «Известия».

По словам собеседников "Коммерсанта", знакомых с ходом обсуждения законопроекта о такси (принят в первом чтении в 2018 году), идею поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев . В принятом в первом чтении варианте проекта говорится, что информацию о заказах из агрегаторов могут получать лишь водители, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с перевозчиком.

По мнению Института Гайдара, наиболее экономически благоприятный сценарий для развития рынка — работа основной части водителей в режиме самозанятости.