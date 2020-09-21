Закон, запрещающий «наливайки» малой площади в жилых домах, обанкротит тысячи законопослушных бизнесменов. Об этом заявил член президиума объединения предпринимателей «Опора России» Алексей Небольсин

«Ограничения затронули законопослушных предпринимателей, чей бизнес не имеет ничего общего с «наливайками»», — передают «Ведомости» слова Небольсина.

По его словам, может закрыться от 10 до 12 тысяч точек общепита и баров.

Неболысин добавил, что власти регионов могут закрыть бары, если они привлекают клиентов, которые ночью шумят под окнами. Это может нанести серьезный вред барной культуре.

5 мая 2020 года в силу вступил закон, запрещающий точкам общепита с площадью до 20 квадратных метров работать в жилых домах. Власти регионов могут сами увеличивать минимальную площадь заведения. Этот закон призван бороться с «наливайками», продающими алкоголь по ночам.