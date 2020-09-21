Сколько россияне потеряли в зарплате из-за карантина 

Большинство россиян, принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», заявили, что из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, работодатель снизил зарплату, сообщает ТАСС. Сниженная ставка изначально считалась временной мерой, но в настоящее время прежний уровень заработка респондентам никто не восстановил.

В опросе приняли участие 3900 человек в возрасте от 18 лет. Из них 58% пожаловались на снижение зарплаты из-за пандемии, 39% заявили, что не ощутили каких-либо изменений, а 3% стали зарабатывать больше. Из тех, что потеряли в деньгах, 81% продолжает работать по сниженной ставке, несмотря на обещания работодателя вернуться к прежнему заработку после снятия ограничений, в 18% случаев предприниматели свое обещание сдержали, 1% респондентов похвастался прибавкой.

В августе, как сообщал «Рамблер», были опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии в России. Список возглавили механики различных специализаций, которые могу претендовать на зарплаты до 250-300 тысяч рублей. Заработок капитанов рыболовецких суден может достигать 200-250 тыс. рублей. На зарплату 200 тыс. рублей и выше также могут рассчитывать работники горных предприятий. В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге высоким спросом пользуются IT-специалисты. Их оклады могут достигать 170-200 тыс. рублей.