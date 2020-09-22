ПФР ответил на вопрос о приостановке выплат пенсий

Если пенсионер в течение полугода не снимает средства с банковской карты, то выплаты ему не прекращаются. Информация о том, что ему могут прекратить выплаты, не соответствует действительности. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Пенсионном фонде России

Ранее аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты. Приостановка выплат, по словам эксперта, должна защитить государство от "лишних" трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд не сразу об этом узнает. Однако в ПФР разъяснили: "Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит".

В то же время на сайте ПФР есть информация о приостановлении, прекращении и возобновлении выплаты пенсии. Там, в частности, указано, что выплата пенсий приостанавливается "при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок; при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы — на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; при достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам". Существуют и другие причины приостановки выплаты пенсий.