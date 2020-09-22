Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.01
$
76.37
89.80
90.00
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.05
–0.17 Золото
1908.68
–0.02 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1767
–0.0047
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

Назван верный способ добиться повышения зарплаты 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Осень — идеальное время, чтобы просить повышения зарплаты, заявила радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. По ее словам, добиться желаемого результата можно если использовать правильный подход.
В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимает бюджет на следующий год. Зарплаты сотрудникам — это самая большая статья расхода, поэтому, если работник хочет получить прибавку, то думать об этом надо заранее, осенью, рассказала Татьяна Долякова.

"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", — рассказала радио Sputnik рекрутер.

Просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована. Причем такие аргументы, как подорожавшая аренда жилья, не подходят, предупреждает Татьяна Долякова.

"Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%. К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать", — уточнила Татьяна Долякова.

Также не стоит прибегать к шантажу работодателя, рассказывая, что у вас есть отличные предложения от других компаний. Даже если вы добьетесь таким образом повышения зарплаты, то не факт, что вас не уволят за это чуть позже.

"Очень часто кандидаты начинают шантажировать работодателя. Они начинают ходить в другие компании, смотреть рынок или даже принимать предложения о работе, а потом уже работодателю говорить, что другая компания предложила больше денег. Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену. Шантаж тем, что есть другое предложение, мы не рекомендуем. После такого это только вопрос времени, когда вас уволят", — объяснила Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.

Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото
Комментарии 8
Личный счет , Видео , Другое , Татьяна Долякова , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена лекарства от COVID-19 шокировала россиян
Цена лекарства от COVID-19 шокировала россиян
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Российский блогер раскрыл заработок на YouTube
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение