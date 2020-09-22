Названа опасность хранения денег на пенсионной карте

Получатель пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, так как пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд поступает не сразу, пояснил специалист.

В таком случае, чтобы возобновить выплаты, придется обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. При положительном решении интересы получателя страховой пенсии не пострадают.

Кроме того, по словам Когана, возможно мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также можно столкнуться с блокировкой по решению суда при наличии задолженности, например, по оплате ЖКХ.