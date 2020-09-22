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Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона 

Общественная служба новостей и ещё 4 1 час назад
Банки России станут зачислять зарплаты иначе
Фото: ТАСС
Стало известно о запуске нового сервиса, который для многих россиян может принципиально изменить систему зачисления зарплаты.
Речь идет о возможности для работодателей оплачивать труд своих сотрудников посредством прямого перевода по номеру мобильного телефона, сообщают «Известия».
Кроме того, клиенты микрофинансовых организаций смогут через СБП получать кредитные средства, а магазины будут таким образом производить возврат средств.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно, о том как добиться увеличения зарплаты. Эксперт рассказала о правильных времени и аргументации, которые помогут получить прибавку.
Сообщение Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона появились сначала на Общественная служба новостей.
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