Банки России станут зачислять зарплаты иначе

Стало известно о запуске нового сервиса, который для многих россиян может принципиально изменить систему зачисления зарплаты.
Речь идет о возможности для работодателей оплачивать труд своих сотрудников посредством прямого перевода по номеру мобильного телефона, сообщают «Известия».
Кроме того, клиенты микрофинансовых организаций смогут через СБП получать кредитные средства, а магазины будут таким образом производить возврат средств.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно, о том как добиться увеличения зарплаты. Эксперт рассказала о правильных времени и аргументации, которые помогут получить прибавку.
Сообщение Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона появились сначала на Общественная служба новостей.