Банки России станут зачислять зарплаты иначе

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Стало известно о запуске нового сервиса, который для многих россиян может принципиально изменить систему зачисления зарплаты.

Речь идет о возможности для работодателей оплачивать труд своих сотрудников посредством прямого перевода по номеру мобильного телефона, сообщают «Известия».

Кроме того, клиенты микрофинансовых организаций смогут через СБП получать кредитные средства, а магазины будут таким образом производить возврат средств.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно, о том как добиться увеличения зарплаты. Эксперт рассказала о правильных времени и аргументации, которые помогут получить прибавку.

Сообщение Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона появились сначала на Общественная служба новостей.