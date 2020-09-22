Друзей должников хотят защитить от коллекторов 

В России хотят принять законопроект, которые обяжет коллекторов прекратить общение с третьими лицами, причастными к должникам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Данную инициативу сегодня, 22 сентября, депутаты рассмотрят в Госдуме . Её важность заключается в том, что, если сейчас законодательство не запрещает специалистам, выбивающим долги, взаимодействовать с родственниками, соседями и друзьями тех, кто задолжал, то после его принятия коллекторы уже не смогут этого делать без согласия самого должника и без получения предварительного согласия знающих его лиц.

Также в проекте документа предусмотрено право третьих лиц в любое время отозвать ранее данное согласие на общение с коллекторами. Сейчас это может сделать только сам должник, что, по мнению парламентариев, ущемляет права граждан.