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Друзей должников хотят защитить от коллекторов 

Deita.ru 41 минуту назад
Друзей должников хотят защитить от коллекторов
Фото: ТАСС
В России хотят принять законопроект, которые обяжет коллекторов прекратить общение с третьими лицами, причастными к должникам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Данную инициативу сегодня, 22 сентября, депутаты рассмотрят в Госдуме. Её важность заключается в том, что, если сейчас законодательство не запрещает специалистам, выбивающим долги, взаимодействовать с родственниками, соседями и друзьями тех, кто задолжал, то после его принятия коллекторы уже не смогут этого делать без согласия самого должника и без получения предварительного согласия знающих его лиц.
Также в проекте документа предусмотрено право третьих лиц в любое время отозвать ранее данное согласие на общение с коллекторами. Сейчас это может сделать только сам должник, что, по мнению парламентариев, ущемляет права граждан.
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Личный счет , Госдума , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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