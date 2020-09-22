Россиянам рассказали, что делать с валютой

Российский рубль теперь уже каждую неделю ставит антирекорды. В понедельник на Московской бирже курс евро взлетел выше 90 рублей, а доллар штурмовал отметку в 76. Причем если для американской валюты это недельный максимум, то европейская обновила максимум четырехлетней давности, впервые она торговалась дороже 90 рублей в феврале 2016 года.

Произошло это, кстати, на фоне крайне болезненного для отечественной экономики снижения стоимости нефти: североморская Brent подешевела до $42, а российская Urals — до $41. Российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что ценовое снижение на нефтяном рынке — не кратковременное явление, а продолжительный тренд. И связан он с пессимизмом инвесторов, ожидающих второй волны пандемии.

О том, как долго будет восстанавливаться до докризисных значений российская финансовая система (и, в частности, курс рубля), «Свободная пресса» расспросила наших постоянных экспертов.

Рублю может помочь только торговая война США и Китая

Профессиональный финансовый инвестор Ян Марчинский не скрывает пессимизма относительно перспектив рубля.

— Чтобы доллар снова стоил 65 рублей, надо, чтобы нефть стоила 100 рублей за баррель, или чтобы в США произошел дефолт государственного долга. На мой взгляд, оба сценария крайне маловероятны. Следовательно, очень маловероятно, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей. И есть третий сценарий: если к 2030 году доллар достигнет отметки 650 рублей, то правительство сделает деноминацию. Причем этот сценарий видится самым вероятным из трех.

«СП»: — Всемирный банк обеспокоен тем, что темпы восстановления глобальной экономики значительно ниже, чем первоначальные прогнозы. В какой мере это касается России?

— Мы все видим, с каким трудом мировая экономика восстанавливается, а российская экономика значительно более инертная. У нас менее развиты рыночные механизмы, меньшее проникновение предпринимательской культуры и контакты власти с бизнесом на значительно более низком уровне. Также важно понимать, что для оживления экономики Россия потратила значительно меньше денег, чем передовые страны. Например, Япония потратила более 21% ВВП, США — более 13% ВВП, страны Еврозоны — более 10%, а Россия — лишь около 3%.

«СП»: — Неужели у рубля не осталось вообще никаких факторов поддержки?

— Рублю может помочь ситуация, связанная с торговой войной между Китаем и США. Если конфликт наберет обороты, инвесторы будут вынуждены, как минимум на время, перевести часть своих капиталов в активы других стран. И в таком контексте очень недооцененные российские активы могут быть востребованы. Но для этого важно изменить инвестиционный климат в лучшую сторону.

С точки зрения финансовой истории, если мы обратимся к графику стоимости рубля и доллара, то он в пользу последнего. На длительном горизонте маловероятно ожидать изменений в глобальном тренде. Но спекулятивно можно сыграть против доллара. И сейчас это делать опасно. Пока еще мы не увидели всплеска объемов торгов и бурного движения, которое часто бывает при смене трендов и откатах.

Россияне только начали ощущать экономические последствия пандемии

Управляющий партнёр компании «Лавник и Партнеры», кандидат экономических наук Роман Лавник убежден, что пик роста стоимости евро еще далеко не пройден.

— Снижение курса рубля заставляет нас задуматься над тем, суждено ли национальной валюте вновь вернуться на докризисный уровень. Такое положение российского рубля является следствием стечения целого ряда факторов, и именно преодоление этих факторов и является главным условием восстановления позиций отечественной валюты.

Во-первых, для возвращения курса рубля в районе 65 рублей за доллар США, необходимы рост цен на нефть и их стабилизация, улучшение положения российской экономики и ее восстановление в прежних объемах, нормализация политической ситуации в соседней Белоруссии. Серьезным плюсом к курсу рубля может стать запуск газопровода «Северный поток-2».

«СП»: — Но деле, Роман, мы же видим обратное: под давлением американских санкций сроки ввода постоянно отодвигаются.

— В любом случае, если не вдаваться в прогнозы относительно политической ситуации и запуска газопровода, я отмечу, что восстановление цен и спроса на нефть и возрождение отечественной экономики на фоне преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией, возможны не ранее середины 2021 года.

Слишком серьезными были последствия для экономики России, чтобы их можно было преодолеть сиюминутным рывком.

«СП»: — Какой срок вы отводите для полного восстановления?

— Ну, пока Россия лишь начинает ощущать последствия пандемии в экономике, поскольку первое время государство осуществляло финансовую поддержку граждан и бизнеса. Понятно, что для вывода экономики потребуется не только время, но и соответствующая поддержка государства. Сейчас бизнес-сообщество активно просит продлить меры поддержки, в том числе налоговые льготы. Но многое будет зависеть и от того, пойдет ли государство на продление мер поддержки бизнеса.

«СП»: — А что в этой ситуации делать рядовым гражданам? Ну хотя бы советы дайте, как сбережения сохранить.

— Что же касается валютных операций, то пока я бы не советовал гражданам избавляться от валюты. Пока нет никаких оснований считать, что пик роста евро, к примеру, пройден. По крайней мере, до президентских выборов в США, стабилизации ситуации в Белоруссии, постепенного роста цен на нефть, валюту продавать не следует.

Но когда стоимость валюты стабилизируется и ее рост прекратится, тогда можно и задуматься над тем, чтобы продать часть имеющейся валюты, оставив, все же, определенный валютный запас.