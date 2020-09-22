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Почему нельзя оставлять пенсию на карте 

Мария Иванова 1 час назад
Аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что россияне, которые хранят пенсию на картах и не тратят ее, могут лишиться выплат. Об этом сообщает «Прайм».
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Коган отметил, что страховую пенсию могут отменить, если карта не используется в течение шести месяцев. С этим могут столкнуться россияне, которые живут на накопления или за счет детей, а пенсию откладывают.

«Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу», — объяснил аналитик.

Чтобы выплаты возобновились, придется обращаться в территориальное подразделение фонда.
Еще одна угроза для пенсионеров, которые хранят всю пенсию на карте, это мошенничестве с персональными данными: если идентификационные данные попадут в руки преступников, пенсионер лишится средств.
Кроме того, пенсии можно лишиться, если счет карты арестуют за неоплату услуг ЖКХ или другие долги.
Как сообщал «Рамблер», ранее опрошенные изданием Life эксперты призвали пенсионеров не хранить крупные суммы денег дома. Они предупредили россиян о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами.
Злоумышленники воспользовались пандемией и придумали новые способы обмана: они выдают себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений. Мошенники хорошо знают все места, где люди обычно прячут деньги. Нередко в квартиру они пытаются попасть вдвоем: пока один преступник отвлекает пенсионера, другой ищет сбережения.
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Личный счет , Видео , Михаил Коган
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