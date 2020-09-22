Греф высказался о повышении налогов в России

"Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые нужно идти государству — это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем повышать налоги", — сказал Греф в интервью каналу "Россия 24".