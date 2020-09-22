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Россияне ринулись забирать валюту из банков

Вероника Полынина
35 минут назад
В августе россияне забрали со вкладов в банках 405,2 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка.
По состоянию на 1 сентября, объем валютных вкладов населения составил 89,2 млрд долларов. В последний раз отток средств со вкладов в валюте наблюдался в апреле этого года, затем в течение трех месяцев счета и депозиты пополнялись, увеличившись за это время на 1,36 млрд долларов.
Пик оттока средств пришелся на март 2020 года – в начале пандемии россияне сняли со вкладов почти 5 млрд долларов, в апреле – более 1 млрд долларов.
Согласно подсчетам ЦБ РФ, в августе объем средств на депозитах и счетах россиян сократился на 0,5%. Эксперты объясняют сокращение сезонным фактором. Кроме того, граждане забирают валюту со вкладов из-за их низкой доходности.
«Если два года назад можно было открыть депозиты в долларах под 3% годовых, то сейчас клиенты, сталкиваясь с околонулевыми ставками, зачастую принимают решение забрать свои средства из банка», - считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Он предположил, что отток средств продолжится до конца текущего года. С начала января россияне забрали со счетов и депозитов 7,34 млрд долларов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исследование компании IDF показало, что 22% россиян готовы перевести средства со своих банковских вкладов в иностранную валюту.
Личный счет,Центральный банк России,РБК,
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