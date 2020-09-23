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Зарплаты бюджетников будут считать по-новому 

Deita.ru 2 часа назад
Зарплаты бюджетников предложили считать по-новому
Фото: РИА Новости
В России могут появиться новые требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, сообщает ИА DEITA.RU.
Законопроект, наделяющий правительство полномочия по регулированию этих правил, рассмотрят депутаты Госдумы сегодня, 23 сентября.
Сегодня порядок выплаты зарплат бюджетников определяется на местном уровне. Прямым следствием этого является большая разница в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах и даже в пределах одного субъекта.
Как показывает практика, нередко этот вопрос решается и вовсе на уровне самих организаций. Местное начальство само решает, кому и сколько платить. Законодатели хотят изменить эту систему и дать право кабмину разрабатывать единые требования к установлению окладов и ставок заработной платы, выплат, компенсаций и стимулирующих надбавок.
Правительству также хотят дать возможность определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, а также срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам.
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Комментарии
Личный счет , Госдума , РИА "Дейта"
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