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Россияне решили сами откладывать деньги на пенсию 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Россияне решили сами откладывать на пенсию
Фото: РИА Новости
Россияне решили сами копить на пенсии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
Отмечается, что 25% россиян стали откладывать деньги с каждой зарплаты, 13% пополняют накопления несколько раз в год, например, когда получают премии, еще 13% копят деньги только на конкретную цель — отпуск или крупную покупку. Не делают накопления 54% россиян.
При этом четверть опрошенных считают, что к откладывать деньги нужно на образование детей, пятая часть — на покупку недвижимости, половина респондентов уверена, что нужно откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства. Только 14% не считают нужным делать долгосрочные накопления, пишет Lenta.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, российским пенсионерам пообещали доплату в 4700 рублей. Это станет возможно при увеличении прожиточного минимума.
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