Россияне решили сами откладывать на пенсию

Россияне решили сами копить на пенсии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка

Отмечается, что 25% россиян стали откладывать деньги с каждой зарплаты, 13% пополняют накопления несколько раз в год, например, когда получают премии, еще 13% копят деньги только на конкретную цель — отпуск или крупную покупку. Не делают накопления 54% россиян.

При этом четверть опрошенных считают, что к откладывать деньги нужно на образование детей, пятая часть — на покупку недвижимости, половина респондентов уверена, что нужно откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства. Только 14% не считают нужным делать долгосрочные накопления, пишет Lenta.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, российским пенсионерам пообещали доплату в 4700 рублей. Это станет возможно при увеличении прожиточного минимума.