Титов предупредил Мишустина об угрозе массовых банкротств 

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с письмом к главе правительства, в котором предупредил о проблеме с выдачей льготных кредитов бизнесу и возможной волне банкротств. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена пишет ТАСС.

В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину бизнес омбудсмен напомнил, что по условиям льготного кредитования бизнеса под 2%, чем раньше заключен договор — тем больше сумма.

«Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня. Очевидно, что в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита, установленные правилами и кредитными договорами», — цитирует письмо пресс-служба омбудсмена.

По словам Титова, одним из основных условий льготной ставки по кредиту было сохранение численность работников заемщика в течение базового периода не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако на момент выдачи кредитов у банков были данные лишь на 1 мая 2020 года, при этом многие предприниматели к июню сократили число работников.

«Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», — пояснил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей.

Таким образом, нарушившие условия льготного кредитовая предприниматели вынуждены будут возвращать кредит по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых), что может привести к волне банкротств, предупредил Титов. Он предложил «в целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей» считать точкой отсчета при определении фактической численности работников заемщика 1 июня, а не 1 мая.