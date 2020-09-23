РФ получит доступ к счетам россиян еще в двух странах 

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Перечень юрисдикций, обменивающихся финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, дополнился Нигерией и Турцией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, в настоящее время в данном списке находится 91 юрисдикция.