Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

News.ruиещё 2
1 час назад
Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%.
Россияне обеднели
Фото: News.ruNews.ru
Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения», пишет ТАСС.
В документе отмечается, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения, скорее всего, и останется в пределах 13–13,5%. Хотя кризис 2015 года привёл к более существенному росту бедного населения.
При этом, отмечает ведомство, бедных во II квартале текущего года могло бы быть гораздо больше, но принятые в период ограничительных мер действия по поддержке населения позволили компенсировать прядка 50% потенциального прироста бедности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продуктовые банковские карты, на которые поступала бы финансовая помощь от государства, вновь предлагают ввести для бедных россиян. Об этой инициативе в ГД напомнил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Личный счет,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Счетная палата,Госдума,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители