Россияне обеднели

Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%.

Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения», пишет ТАСС.

В документе отмечается, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения, скорее всего, и останется в пределах 13–13,5%. Хотя кризис 2015 года привёл к более существенному росту бедного населения.

При этом, отмечает ведомство, бедных во II квартале текущего года могло бы быть гораздо больше, но принятые в период ограничительных мер действия по поддержке населения позволили компенсировать прядка 50% потенциального прироста бедности.