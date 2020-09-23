Россиян предупредили о росте цен до 10 процентов 

Финансовый консультант Виталий Калугин заявил, что цены на различные товары в России этой осенью вырастут на 6,5-10 процентов. Об этом сообщает «Конкурент».

По прогнозу Калугина, цены на бытовую технику, автомобили и другие непродовольственные товары, которые не производят в России, в конце ноября могут подскочить на десять процентов.

Эксперт посоветовал покупать технику и машины сейчас, чтобы потом не пришлось переплачивать. Также он подчеркнул, что заметного скачка цен на продукты в ближайшее время не будет.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитик Максим Кривелевич заявил, что в ближайшее время российские банки повысят комиссии и стоимость услуг.

По мнению Кривелевича, кредитные организации последуют за Сбербанком , отменившим бесплатную рассылку уведомлений о переводах: теперь услуга будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей — для стандартных.

Аналитик считает, что россиян ждет повышение комиссий «везде, где они могут быть повышены».