В Совфеде оценили новый порядок расчета МРОТ

Валерий Рязанский. Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд с будущего года предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.

"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", — сказал сенатор.

Он отметил, что ранее при расчете прожиточного минимума, исходя из стоимости "корзины", эта кривая могла идти вверх или вниз, исходя из цен на товары и услуги.

"Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики", — сказал Рязанский.

"Мы поддержим это предложение, закон должен быть принят до нового года", — отметил парламентарий.

Он также пояснил, что МРОТ на будущий год уже рассчитан, исходя из новой методики, и составит 12 702 рубля. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей.