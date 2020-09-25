Названо условие повышения пенсий на треть 

Алексей Кудрин, Выплаты российским пенсионерам сегодня могли бы быть больше на треть, если бы правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста еще в 2008 году. Об этом в своей книге «Экономическое развитие России» заявил глава Счетной палаты РФ сообщают «Известия».

В 2008 году Кудрин занимал пост министра финансов РФ. По его словам, уже тогда в правительстве всерьез обсуждался вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, как о возможной мере по выходу из экономического кризиса. Однако решение не было принято, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе оно сулило значительные выгоды.

«Через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть», — написал Кудрин.

В этих условиях, отметил экс-глава Минфина , государство имело бы возможность направлять больше средств на развитие социальных программ: образование, здравоохранение, инфраструктуру. В настоящее время, по его словам, доли расходов ВВП на указанные цели не растут, в том числе из-запоздалой пенсионной реформы.