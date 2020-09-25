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Названо условие повышения пенсий на треть 

Павел Тиунов 1 час назад
Названо условие повышения пенсий на треть
Фото: ТАСС
Выплаты российским пенсионерам сегодня могли бы быть больше на треть, если бы правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста еще в 2008 году. Об этом в своей книге «Экономическое развитие России» заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщают «Известия».
В 2008 году Кудрин занимал пост министра финансов РФ. По его словам, уже тогда в правительстве всерьез обсуждался вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, как о возможной мере по выходу из экономического кризиса. Однако решение не было принято, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе оно сулило значительные выгоды.

«Через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть», — написал Кудрин.

В этих условиях, отметил экс-глава Минфина, государство имело бы возможность направлять больше средств на развитие социальных программ: образование, здравоохранение, инфраструктуру. В настоящее время, по его словам, доли расходов ВВП на указанные цели не растут, в том числе из-запоздалой пенсионной реформы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что уже в 2024-2025 годах пенсионная реформа скорее всего получит продолжение, поскольку при текущем положении дел через 10 лет обеспечить всех пенсионеров выплатами будет невозможно. Как вариант выхода из ситуации, по его мнению, в правительстве будут рассматривать очередное повышение пенсионного возраста.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Кудрин , Дмитрий Александров , Счетная палата , Минфин , газета "Известия"
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