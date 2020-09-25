Кабмин одобрил изменения в закон о МРОТ

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Правительство России одобрило проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О прожиточном минимуме в России“ и статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Закон внесут на рассмотрение в Госдуму

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщал, что ведомство предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 12 792 рублей.

Также сообщалось, что величину прожиточного минимума предлагается повысить до 11 653 рублей.