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Россиянам назвали незаконные причины отказа в выплатах на детей

Ura.Ru
1 час назад
Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума. В постановлении правительства прописаны основные условия для получения денег, но каждый регион вносит свои поправки. Некоторые из них противоречат общему положению.
Россиянам назвали незаконные причины отказа в выплатах
Фото: ТАССТАСС
По словам адвоката Елены Демидцевой, в Крыму и Татарстане сказано, что оба родителя должны получать доход или состоять на учете в службе занятости. Юрист уточнила, что в федеральном документе об этом нет ни слова.
«В подобных ситуациях можно подать в суд и попробовать оспорить региональную поправку. Но люди часто боятся судиться. Даже если есть шанс выиграть», — цитирует «КП» специалиста.
Кроме того, в некоторых регионах местные власти учитывают имущественное положение нуждающихся. В заявках обязуют указывать, какое жилье есть у семьи, дачный участок. Это, как объяснила Демидцева, также противоречит федеральному закону. Еще одной причиной отказа может стать прописка. Например, мама подает заявку на пособие, а ребенок прописан у папы. В таком случае следует зарегистрировать детей по адресу прописки заявителя и подать заявку повторно.
Ранее правительство России выделило из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году. Общее число детей, на которых выделялись средства, составляла 2 млн 866 тысяч человек. На 14 августа их количество увеличилось до 3 млн 16 тысяч человек.
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