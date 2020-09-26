Россиянам назвали незаконные причины отказа в выплатах

Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет ежемесячно на каждого ребенка выплачивают сумму, равную половине регионального детского прожиточного минимума. В постановлении правительства прописаны основные условия для получения денег, но каждый регион вносит свои поправки. Некоторые из них противоречат общему положению.

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По словам адвоката Елены Демидцевой, в Крыму и Татарстане сказано, что оба родителя должны получать доход или состоять на учете в службе занятости. Юрист уточнила, что в федеральном документе об этом нет ни слова.

«В подобных ситуациях можно подать в суд и попробовать оспорить региональную поправку. Но люди часто боятся судиться. Даже если есть шанс выиграть», — цитирует «КП» специалиста.

Кроме того, в некоторых регионах местные власти учитывают имущественное положение нуждающихся. В заявках обязуют указывать, какое жилье есть у семьи, дачный участок. Это, как объяснила Демидцева, также противоречит федеральному закону. Еще одной причиной отказа может стать прописка. Например, мама подает заявку на пособие, а ребенок прописан у папы. В таком случае следует зарегистрировать детей по адресу прописки заявителя и подать заявку повторно.