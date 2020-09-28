Названа опасная для сбережений валюта

Американская валюта находится под давлением из-за огромных денежных вливаний Федеральной резервной системы в экономику США. Поэтому хранить все свои сбережения исключительно в долларах может быть очень рискованно.
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что какие-то колебания валют относительно друг друга могут происходить.
«Доллар может ослабнуть только в случае, если другие валюты сильно укрепятся. Если валюты главных торговых партнеров США усилятся, то доллар упадет», — сказал Иванов, отметив, что в ближайшее время это навряд ли произойдет.
По его мнению, доллар ничто не заменит, однако он советует хранить сбережения в разных валютах. Лучше оставить часть накоплений в рублях, а другую часть хранить в долларах и евро, пишет «Инвест-Форсайт».
Ранее сообщалось, что в условиях снижения курса рубля россияне начали резко покупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов. Данные Банка России говорят о том, что во время пандемии покупка валюты не только не остановилась, но и бьет рекорды.