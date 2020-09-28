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Припрятанные биткоины могут обменять на нары 

Парламентская газета 1 час назад
Припрятанные биткоины могут обменять на нары
Фото: ТАСС
Все операции граждан с криптовалютой, а также содержание криптокошельков предлагается декларировать. Это важно, в том числе и по соображениям антиотмывочного законодательства. А чтоб граждане не утаили цифровую валюту в электронном загашнике, иностранные биржи и обменники должны будут сообщать в ФНС о переводах «крипты». Нарушения влекут ответственность вплоть до уголовной. О таких законодательных инициативах сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минфин. В Госдуме и Совфеде считают, что контроль за движением криптовалюты и налогообложение доходов с неё необходимы, но прежде чем говорить об ответственности, нужно ввести в правовое поле точные определения.
Сообщай о доходах в «крипте» свыше 100 тысяч рублей
С 1 января 2021 года в силу вступает закон «О цифровых финансовых активах», из которого законодатели этим летом убрали уголовную и административную ответственность за незаконное обращение «крипты». В разосланном отдельным ведомствам пакете законопроектов, это «упущение» Минфин компенсирует поправками в УК, УПК, КоАП, НК и закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, сообщает «Коммерсант».
Согласно документам любое физическое или юридическое лицо, получившее за календарный год цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тысяч рублей, обязано сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчёт об операциях с такими активами и об остатках этих активов.
За несообщение в налоговый орган можно получить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тысяч рублей. Недекларирование криптокошелька, если через него прошло более 1 млн рублей в год, становится уголовно наказуемым деянием вплоть до трёх лет лишения свободы. Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы.
Помимо этого законопроект предписывает иностранным обменникам, биржам и депозитариям ежеквартально направлять в ФНС информацию об операциях россиян с криптовалютой.
Если криптовалюта это товар, то налог обязателен
В Госдуме считают, что «карательный» подтекст законопроектов не столь очевиден, как пишут СМИ. Как пояснил «Парламентской газете» первый зампред думского Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, окончательного решения по регулированию цифровых валют до сих пор не выработано. «Сегодня идёт лишь обсуждение возможных вариантов, — уточнил он. — И этот процесс обмена мнениями длительный».
В то же время депутат признал логику законопроектов, отметив, что «крипта» — это товар, и при обмене на деньги «кто-то получает доход, с которого, в соответствии с законодательством, нужно заплатить налог». По мнению Дивинского, речь идёт в принципе о контроле за ситуацией, «чтобы граждане не уходили от налога». Что касается «уголовки», то здесь пока «только разговоры». Тем не менее в осеннюю сессию законопроекты, разработанные Минфином, могут быть внесены в Госдуму, считает депутат.
Вопрос правильного определения объекта налогообложения в сфере криптоактивов, по мнению зампреда Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина, — это один из основных вопросов при дальнейшей шлифовке законодательства о цифровых валютах. Сенатор также подтвердил «Парламентской газете», что сейчас идёт обсуждение возможных мер контроля, но к единому знаменателю заинтересованные стороны пока не пришли.
Напомним, в прошлом году, выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор выступает против любых денежных суррогатов, изучает применение цифровой валюты центробанками разных стран. «Мы за то, чтобы финансовые технологии развивались. Но мы не поддерживаем частные деньги в любом виде, цифровом или нет. Если они будут замещать государственные деньги, они разрушат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность», — заметила она, добавив, что на цифровые активы, которые не заменяют государственные деньги, Центробанк готов смотреть, «пусть частный бизнес здесь работает».
Что такое криптовалюта
Закон «О цифровых финансовых активах», принятый 22 июля Госдумой в третьем чтении, даёт определение криптовалюты, при этом запрещает её использование на территории страны для оплаты товаров и услуг. При этом закон относит к криптоактивам не только те, что выпущены под надзором ЦБ, но и все иностранные цифровые валюты, которые признаются имуществом, но не наделяются правами.
В соответствие с законом, цифровая валюта — это цифровой код, который используется как средство платежа, сбережений или как инвестиция.
В июле этого года на скорейшей цифровизации экономики и высокотехнологичных отраслей настаивал президент Владимир Путин. Глава государства объяснил, что это необходимо для расширения горизонтов развития и создания новой структуры экономики. Путин призвал кабмин действовать решительнее в этом направлении, чтобы страна стала глобально конкурентоспособна.
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Комментарии 2
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Игорь Дивинский , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Совет Федерации , Минфин , Центральный банк России , Парламентская газета
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