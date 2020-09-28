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Кто имеет право на двойную пенсию

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
В России законодательно предусмотрены две пенсии для получивших травму военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, родителей и вдов погибших при прохождении службы. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.
Кто имеет право на двойную пенсию
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, на получение двойной пенсии могут претендовать те военнослужащие, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны, а также те, кто был награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.
Также право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, члены семей чернобыльцев и семей погибших летчиков-космонавтов, пояснила Ермолаева.
При этом, по словам юриста, одновременное получение трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих не предусмотрено.
«Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений», - пояснила Надежда Ермолаева.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта. В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. Также государством гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Личный счет,Центральный банк России,Минфин,
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