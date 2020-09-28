В Госдуме оценили риски для кредитных карт 

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По его словам, данные изменения не представляют никакой опасности для кредитных карт. Он подчеркнул, что карточки не окажутся вне закона.

Дивинский также считает, что многие банки хотят быть не просто финансовыми организациями, а целыми конгломерациями.