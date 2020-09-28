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В Госдуме оценили риски для кредитных карт 

Газета.Ru и ещё 1 44 минуты назад
В Госдуме оценили риски для кредитных карт
Фото: ТАСС
Член комитета Государственной думы по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал поправки к закону "О потребительском кредите". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, данные изменения не представляют никакой опасности для кредитных карт. Он подчеркнул, что карточки не окажутся вне закона.
Дивинский также считает, что многие банки хотят быть не просто финансовыми организациями, а целыми конгломерациями.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова письмо, в котором говорится о вызванных поправками к закону "О потребительском кредите" опасениях финансовых организаций.
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