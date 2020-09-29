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Хазин дал ценный совет, как сберечь свои деньги 

Deita.ru 1 час назад
Россиянам дали ценный совет по сбережениям
Фото: ТАСС
Одним из самых лучших способов накопления денег является регулярная покупка небольших золотых монет, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на его личный Telegram-канал.
По мнению эксперта, этот способ сберечь свои деньги подойдёт всем, кто не разбирается и не хочет разбираться в более сложных способах сохранения и приумножения накоплений. Как отмечает Хазин, у покупки золотых монет есть масса плюсов. Во-первых, золото постоянно растёт в цене, и нынешняя пандемия ярчайшим образом это доказала. Цена золота в течение всего нескольких месяцев взмыла вверх и есть все основания полагать, что драгоценный металл будет продолжать наращивать свою стоимость.
Во-вторых, золотые монеты достаточно ликвидный товар. При необходимости, даже если она возникла весьма неожиданно и когда деньги нужны в короткие сроки, их всегда можно обменять на деньги либо за счёт обратного выкупа, либо за счёт их художественной или коллекционной ценности. Вокруг очень много ценителей золота, которые с удовольствием готовы выложить за него приличные деньги, особенно когда речь идёт о сложных изделиях из этого металла. Также важной помнить, что на них не начисляется НДС.
Кроме этого, как считает Хазин, золотые монеты могут даже заменить пенсионные накопления или стать их важной составляющей. Если с каждой зарплаты покупать по монетке, то к моменту выхода на пенсию получится солидный запас, который сможет позволить любому человеку существовать безбедно.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Хазин , РИА "Дейта"
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