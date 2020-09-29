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Экономист подсчитала затраты на отопление жилья обогревателем 

News.ru и ещё 1 38 минут назад
Подсчитаны затраты на отопление жилья обогревателем
Фото: Unsplash
Использование радиатора или обогревателя в осенний период до начала отопительного сезона добавит к ежемесячным платежам за электроэнергию ещё несколько сотен рублей в зависимости от типа обогревательного прибора и площади помещения, подсчитала главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина.
В своих вычислениях эксперт ориентировалась на стандартный масляный радиатор (или обогреватель) максимальной мощностью 2 кВт и помещение площадью до 15-20 квадратных метров. При этом Сосенкина уточнила, что на конечный результат влияют исходная температура в комнате, наличие окон и их качество, и другие данные, передаёт РИА Новости.
При работе 3-4 часа в будни и 10 часов в выходные дни за неделю максимальное потребление составит около 30-35 кВтч, что при среднем тарифе около 3,5-4 руб/кВтч по стране составит 110-130 рублей за 7 дней. При сокращении времени работы обогревателя или использовании более эффективных конвекторов данные затраты окажутся существенно меньше, — сделала вывод экономист.
Учитывая то, что большинство моделей обогревательных приборов отключается, когда воздух в комнате прогревается до заданной температуры, при равных интервалах работы и перерывов обогреватель потребляет за час не более 1 кВт при максимально возможной температуре нагрева.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в начале октября. Всю неделю температура будет на четыре — шесть градусов выше нормы. Температура днём будет колебаться от +18 до +20 градусов, преимущественно без осадков. В то же время ночи будут холодными: температура опустится до плюс пяти-шести градусов.
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Комментарии 1
Личный счет , Финансовый университет , РИА Новости
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