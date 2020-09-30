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В Думу внесен законопроект о новой методике расчета МРОТ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
В Думу внесен законопроект о новом расчете МРОТ
Фото: ТАСС
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.

«Да, внесли вместе с бюджетом», — передает ТАСС ответ Исаева на соответствующий вопрос.

Напомним, в четверг глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12702 рублей.
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Личный счет , Экономика , Андрей Исаев , Инна Святенко , Минтруд , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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