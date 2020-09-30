«Сбережений у меня практически нет. Что называется, живу с колес. То есть практически все заработанное немедленно трачу. Зарабатываю, вот уже, наверное, лет десять, исключительно в рублях. Соответственно, и деньги у меня в рублях. Хотя приходилось пару раз покупать доллары и евро для заграничных поездок. Но до того, как успеваю растратить деньги, храню их, в основном, в рублях», — рассказал Вассерман.
«У большей части граждан Российской Федерации, как и у меня, не так много свободных денег, чтобы стоило беспокоиться о том, в чем их хранить», — отметил Вассерман.
«Сейчас это вполне очевидно, ведь производство в Российской Федерации действительно несколько снизилось, но снизилось гораздо меньше, чем упала валюта. То есть сама идея привязки курса к золотовалютным резервам — это преступление против собственной экономики. И одно из проявлений разрушительности этой идеи мы сейчас очень наглядно видим», — говорит Вассерман.