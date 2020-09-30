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Вассерман дал совет россиянам, в чем хранить сбережения 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Сбережений у меня практически нет. Но до того, как успеваю растратить деньги, храню их, в основном, в рублях», — сказал газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман.

«Сбережений у меня практически нет. Что называется, живу с колес. То есть практически все заработанное немедленно трачу. Зарабатываю, вот уже, наверное, лет десять, исключительно в рублях. Соответственно, и деньги у меня в рублях. Хотя приходилось пару раз покупать доллары и евро для заграничных поездок. Но до того, как успеваю растратить деньги, храню их, в основном, в рублях», — рассказал Вассерман.

Россиянам он тоже рекомендует хранить накопленные сбережения исключительно в рублях, поскольку они живут в этой стране, а не за границей, поэтому так удобнее деньги реализовать.

«У большей части граждан Российской Федерации, как и у меня, не так много свободных денег, чтобы стоило беспокоиться о том, в чем их хранить», — отметил Вассерман.

Журналист также добавил, что сейчас положено считать все деньги, кроме долларов и евро, обеспеченными не товарами и услугами, производимыми страной, а только запасами других валют. Тем самым оказывается, что деньги привязаны не ко всей деятельности страны, а только к крошечной разнице между экспортом и импортом. Поэтому мера, заявленная как способ стабилизации валюты, приводит ее к катастрофической дестабилизации.

«Сейчас это вполне очевидно, ведь производство в Российской Федерации действительно несколько снизилось, но снизилось гораздо меньше, чем упала валюта. То есть сама идея привязки курса к золотовалютным резервам — это преступление против собственной экономики. И одно из проявлений разрушительности этой идеи мы сейчас очень наглядно видим», — говорит Вассерман.

Ранее газета ВЗГЛЯД порассуждала, чем же может закончиться сильнейший обвал рубля.
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Личный счет , Видео , Анатолий Вассерман , Деловая газета "Взгляд"
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