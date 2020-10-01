Налоговых должников лишат вычетов

Правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним меняются в России с 1 октября 2020 года, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.

Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.

В то же время упрощается зачет переплаты — ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.

Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.