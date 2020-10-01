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Налоговые должники в России с 1 октября не смогут получить вычеты 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Налоговых должников лишат вычетов
Фото: ТАСС
Правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним меняются в России с 1 октября 2020 года, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.
Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.
В то же время упрощается зачет переплаты — ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.
Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.
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