Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
77.98
92.57
91.40
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
42.42
+0.21 Золото
1893.44
–0.05 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1744
–0.0072
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

В Минфине назвали условие для отмены накопительной пенсии 

Ura.Ru 39 минут назад
Минфин назвал условие для отмены накопительной пенсии
Фото: ТАСС
В России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. Предложение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение доходов», — цитирует Силуанова РИА «Новости».

Министр предложил сначала создать в России такую систему, а уже потом говорить об отказе от накопительной части пенсии.
Систему добровольных пенсионный накоплений ЦБ и Минфин представляли в октябре 2019 года. Она может быть запущена уже в 2021 году, в текущем году правительство не внесло законопроект в план работы, передает телеканал 360.
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Ura.Ru: последние новости
ПФР перечислил условия досрочного выхода на пенсию в 2020 году ПФР перечислил условия досрочного выхода на пенсию в 2020 году Аналитик назвал риск хранения сбережений в долларах Аналитик назвал риск хранения сбережений в долларах Почему россиянам стоит поспешить с покупкой автомобиля. Мнение экономиста Почему россиянам стоит поспешить с покупкой автомобиля. Мнение экономиста
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
Эксперты предсказали доллар по 90
Эксперты предсказали доллар по 90
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение