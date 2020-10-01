Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.25
$
77.47
90.65
90.95
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
41.98
–0.07 Золото
1897.77
+0.01 РТС
1178.51
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1749
–0.0067
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

Исследование СберНПФ и портала «Рамблер»: четверть россиян мечтает на пенсии открыть отель у моря 

Сергей Василенок 2 часа назад
Исследование СберНПФ и портала «Рамблер»: четверть россиян мечтает на пенсии открыть отель у моря
Фото: depositphotos.com
Ко Дню пожилого человека СберНПФ и портал «Рамблер» провели совместное исследование и выяснили, планируют ли россияне отдыхать на пенсии или после 60 активная жизнь только начинается. Как выяснилось, почти половина респондентов (41%) хочет открыть на пенсии собственный бизнес, и четверть из них мечтает о мини-отеле на берегу моря.
Половина респондентов (50%), отвечая на вопрос «Зачем открывать бизнес после выхода на пенсию?», указали, что хотели бы получать достойный доход. Четверть респондентов (23%) таким образом хочет занять себя, пока есть силы и время. Каждый седьмой (14%) собирается оставить детям семейный бизнес. 7% россиян думают применить в бизнесе опыт и знания, полученные до пенсии, 6% — монетизировать хобби, на которое не хватало времени из-за работы. При этом сейчас подавляющее большинство опрошенных (88%) предпринимателями не являются.
Четверть россиян хотели бы после завершения трудовой карьеры открыть мини-отель, каждый пятый (18%) собирается завести интернет-магазин, 15% респондентов мечтают о кафе, ресторане или баре. Также россияне интересуются ремонтными мастерскими (открыть такую хотели бы 11% опрошенных), автосервисами (9%), службами доставки (6%), салонами красоты и фитнес-клубами (по 4%).
Большинство россиян (40%) отметили, что пока не владеют стартовым капиталом для открытия своего бизнеса, однако каждый пятый опрошенный уже находится в процессе его активного формирования. 16% респондентов уверены, что к пенсии сумеют собрать необходимую сумму, а 12% собираются открывать бизнес без первоначальных вложений или на кредиты.
Около трети россиян рассчитывают получать от предпринимательской деятельности на пенсии 100–200 тыс. рублей в месяц. Столько же опрошенных планируют ежемесячный доход в размере 50–100 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) надеется на сумму в пределах 50 тыс. рублей в месяц, 15% россиян — на 200–500 тыс. рублей. На ежемесячный доход более полумиллиона рублей рассчитывают 10% респондентов.
Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка (СберНПФ):

«Желание получать хороший доход после выхода на пенсию совершенно естественно. И оно вполне осуществимо, особенно если начинать заботиться о накоплениях смолоду. Например, мужчина, который начал откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) по 3700 рублей в месяц с 25 лет, после выхода на пенсию сможет получать 50 000 рублей ежемесячной прибавки к госпенсии. Отложенные на ИПП деньги можно будет использовать и как стартовый капитал для открытия бизнеса: за годы накоплений они не обесценятся и обрастут инвестиционным доходом».

Опрос был проведён в сентябре 2020 года среди более чем 2,1 тыс. пользователей портала «Рамблер» трудоспособного возраста со всей России.
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Комментарии
Личный счет , Александр Зарецкий , НПФ Сбербанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне нашли замену ипотеке
Россияне нашли замену ипотеке
COVID-19 изменил отношение россиян к сбережениям
COVID-19 изменил отношение россиян к сбережениям
«Уже не важно»: бизнес о возвращении на «удаленку»
«Уже не важно»: бизнес о возвращении на «удаленку»
Идея ЦБ оказалась не нужна россиянам
Идея ЦБ оказалась не нужна россиянам
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение