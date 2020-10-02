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Россиянам вновь придется подавать заявления на детские пособия 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Россиянам напомнили о правилах получения выплат на детей
Фото: ТАСС
В России со 2 октября возобновлен прием заявлений для получения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Отмечается, что в последние полгода (с 1 апреля по 1 октября) такие пособия назначались без подачи гражданами заявлений. Дело в том, что указанная мера была направлена на предотвращение распространения коронавируса.
Решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат не принято, поэтому со 2 октября гражданам вновь придется подавать заявления об их назначении и другие документы лично или через портал госуслуг.
Россиянам нужно подготовить следующие документы: свидетельство о рождении или усыновлении, документы о гражданстве, свидетельство о расторжении брака, сведения о доходах членов семьи и другие, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, с 1 октября ряд соцвыплат перевели на карту «Мир». Отсрочку решили дать пенсионерам. Для них переход предусмотрен до конца 2020 года.
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Комментарии
Личный счет , Парламентская газета , ФедералПресс
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