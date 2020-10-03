Россиянам напомнили о правилах получения выплат на детей

«Живую» вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в московском Центре имени М. П. Чумакова, могут начать применять в ноябре. Такие сроки назвал глава центра, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала НТВ, пишет РИА Новости.

Он отметил, что первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение может начаться с этого периода. «Либо после третьей фазы», — заявил ученый.

Ишмухаметов указал, что эта вакцина содержит цельный вирус, и такие препараты считаются классикой. «Это 300 лет опыта с вакцинологией, и это 99 процентов вакцин в мире», — отметил он. Ученый также обратил внимание, что такая вакцина с цельным вирусом с высокой долей вероятности будет давать иммунитет на десятилетия.