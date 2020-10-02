Кто звонит россиянам с предложениями от банков 

За звонками россиянам с «выгодными предложениями» от банков зачастую стоят мошенники, рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

«При таких прозвонах действуют колл-центры, которые нанимаются людьми, с банками не связанными», — заявил он Ura.ru.

Он отметил, что большая часть колл-центров имеет мошенническое происхождение, поскольку банки действуют более солидно и целенаправленно и не привлекают клиентов таким «веерным» способом.

Он также сообщил, что прозвонами зачастую занимаются другие участники рынка, пытающиеся с помощью подобных оферт навязать свои продукты, не связанные с банками.

Тосунян усомнился в возможности запретов на подобные колл-центры. По его словам, лучшей защитой от спама будет не отвечать на звонки с незнакомых номеров.