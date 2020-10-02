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Кто звонит россиянам с предложениями от банков 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Кто звонит россиянам с предложениями от банков
Фото: depositphotos.com
За звонками россиянам с «выгодными предложениями» от банков зачастую стоят мошенники, рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«При таких прозвонах действуют колл-центры, которые нанимаются людьми, с банками не связанными», — заявил он Ura.ru.

Он отметил, что большая часть колл-центров имеет мошенническое происхождение, поскольку банки действуют более солидно и целенаправленно и не привлекают клиентов таким «веерным» способом.
Он также сообщил, что прозвонами зачастую занимаются другие участники рынка, пытающиеся с помощью подобных оферт навязать свои продукты, не связанные с банками.
Тосунян усомнился в возможности запретов на подобные колл-центры. По его словам, лучшей защитой от спама будет не отвечать на звонки с незнакомых номеров.
Как сообщал «Рамблер», ранее в МВД России сообщили о задержании членов преступной организации, которые звонили потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности крупного банка. Мошенники выясняли данные банковских карт, покупали дорогую электронику и затем перепродавали ее, а вырученные средства переводили на свои банковские счета или в криптовалюту.
Комментарии 12
Личный счет , Гарегин Тосунян , МВД , РИА Ura.ru
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