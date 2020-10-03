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Налог на банковские вклады предложили в России 

Deita.ru 45 минут назад
Новый налог может появиться в России
Фото: ТАСС
Налог на доход от банковских вкладов суммой более 1 миллиона рублей предложили ввести профсоюзы для покрытия выпадающих доходов от снижения налога для бедных, сообщает ИА DEITA.RU.
Федерация независимых профсоюзов России в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год предложила установить нулевую ставку НДФЛ для граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ.
Как отмечается в документе, предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда.
Казалось бы, идея хорошая. Но за счет каких средств все это делать? Снижение ставки НДФЛ предлагается обеспечить за счет средств от повышения НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, а также за счет налога на роскошь и введения налога на доход от банковских вкладов суммой более 1 миллиона рублей.
Также профсоюзы предлагают сохранить максимальную сумму пособия по безработице всем гражданам, признанным в установленном порядке безработными, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В настоящее время максимальное пособие по безработице — 12 130 рублей. В 2021 году, считают в профсоюзах, необходимо повысить этот размер до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения РФ за II квартал 2020 года. Минимальный размер пособия по безработице нужно установить на уровне 4500 рублей.
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Комментарии 1
Личный счет , РИА "Дейта"
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