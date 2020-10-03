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Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты к пенсии 

Konkurent.ru 34 минуты назад
Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты к пенсии
Фото: pixabay.com
Работающие пенсионеры в России смогут получить новые денежные выплаты. Благодаря получению новых преимущественных прав данная категория пожилых граждан сможет получать такие же доплаты к пенсии, как и неработающие пенсионеры.
Такие изменения происходят на региональном уровне. Власти принимают решение о предоставлении работающим пенсионерам новых преимущественных прав. Таким образом, получить социальную помощь в отдельных случаях смогут и пожилые граждане, которые официально трудоустроены.
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То есть ситуация стала меняться. Во многих регионах доплаты устанавливаются на уровне местного управления. Например, в Санкт-Петербурге граждане пенсионного возраста имеют право на доплату в размере 950 рублей.

«Но ранее на нее могли рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. Ситуация меняется, и работающим пенсионерам предоставят данные права», — утверждают эксперты.

Отмечается, что зачастую такую дополнительную помощь от государства можно получить лишь по заявлению. Сами по себе такие выплаты назначаются редко, а потому информацию о них важно узнавать в отделениях социальной защиты населения или же в ПФР.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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