Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты к пенсии 

Все новости на карте

Работающие пенсионеры в России смогут получить новые денежные выплаты. Благодаря получению новых преимущественных прав данная категория пожилых граждан сможет получать такие же доплаты к пенсии, как и неработающие пенсионеры.

Такие изменения происходят на региональном уровне. Власти принимают решение о предоставлении работающим пенсионерам новых преимущественных прав. Таким образом, получить социальную помощь в отдельных случаях смогут и пожилые граждане, которые официально трудоустроены.

То есть ситуация стала меняться. Во многих регионах доплаты устанавливаются на уровне местного управления. Например, в Санкт-Петербурге граждане пенсионного возраста имеют право на доплату в размере 950 рублей.

«Но ранее на нее могли рассчитывать лишь неработающие пенсионеры. Ситуация меняется, и работающим пенсионерам предоставят данные права», — утверждают эксперты.