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Юрист рассказала, как вернуть отправленные мошенникам деньги 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
Как вернуть отправленные мошенникам деньги
Фото: Денис Кондратьев,«Вечерняя Москва»
Руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская рассказала, что шансы вернуть деньги, украденные мошенниками, значительно зависят от профессионализма сотрудников полиции. Действовать нужно по горячим следам, сразу же обратившись в правоохранительные органы, а вот просить банк отменить транзакцию не имеет смысла.
Эксперт отметила, что если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть украденные средства путем отмены транзакции, обратившись в банк, равняются нулю.
Зеленовская пояснила, что электронные переводы денежных средств по распоряжению клиента производятся оператором, который осуществляет несколько действий, в том числе, получает подтверждение перевода от клиента (тот самый код, который приходит СМС-сообщением). После этого перевод становится безотзывным и окончательным.

— Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена «менеджеров», сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения, — рассказала юрист.

Она уточнила, что дальнейшее зависит от профессионализма сотрудников полиции. Вернуть свои деньги пострадавший сможет только, если преступники будут пойманы. Ущерб больше 2500 рублей может быть основанием для возбуждения уголовного дела.
Эксперт отметила, что при покупке на интернет-сайтах есть свои нюансы. Если товар, приобретенный через надежный сайт, не устроил клиента, то него есть семь дней для отказа и возврата своих денег. Если же оплаченный товар не пришел или прислали явную подделку, то это уже мошенничество, и требовать у продавца возврата средств бесполезно. В этом случае можно обратиться в полицию с заявлением, заключила юрист, передает агентство «Прайм».
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Личный счет , МВД
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