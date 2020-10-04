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Что будет с банковскими вкладами россиян, рассказал эксперт 

Deita.ru 3 часа назад
Раскрыта судьба банковских вкладов россиян
Фото: ТАСС
Российские банки могут перестать снижать ставки по вкладам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Об этом изданию рассказали эксперты. Одновременно с этим, по мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, снижение курса рубля может побудить банки начать повышать проценты по кредитам.
Дело в том, что рост стоимости доллара приводит к тому, что у обычных россиян становится меньше денег из-за того, что основная масса товаров заводится из-за рубежа или имеет в своей цене заметную импортную компоненту.
Следовательно, риски, связанные с невозвратами заёмных средств, повышаются. Самым простым способом, которым банки могут отреагировать на эту ситуацию, будет то, что они начнут закладывать эти риски в ставки по кредитам, что естественным образом приведёт к их росту.
Вместе с тем, в отдельных регионах России, может начать идти вверх средняя ставка по депозитам. Как отмечает Волков, это возможно только в тех случаях, когда между банками существует высокая конкуренция.
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Комментарии
Личный счет , Станислав Волков , РИА "Дейта"
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