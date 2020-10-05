Названы лучшие инструменты для инвестирования 

Доходность серебра сейчас может соперничать с золотом, и на это стоит обратить внимания тем, кто готов инвестировать в металлы. Также хорошей альтернативой могут стать платина и палладий. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Прайм».

По словам старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, у серебра есть высокий потенциал доходности, так как основная его часть добывается на медных и свинцово-цинковых месторождениях.

«То есть при сильном спросе на рынке серебра и соответствующем росте цены добывающие компании могут и не отреагировать дополнительными вложениями в добычу, так как ориентируются, например, на стоимость меди», — пояснил он, указав при этом высокие риски инвестирования в серебро.

Еще одним металлом — альтернативой золоту аналитик назвал платину, у которой виден потенциал роста до 1100-1200 долларов за тройскую унцию.

В свою очередь портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» посоветовал обратить внимание на палладий, так как «с учетом роста спроса на использование личного автотранспорта может возникнуть дефицит данного металла в мире», а значит и рост цен на него.

При этом эксперт указал на то, что инвестиции в металлы не создают никакого дополнительного дохода, кроме прироста стоимости, и есть плата за хранение. По его мнению, для инвестиций в металлы «лучше выбрать компании, которые занимаются их разработкой».

«Рамблер» писал, что ранее экономисты предупредили, что нет укрепляющих факторов для рубля, и девальвация будет продолжаться.