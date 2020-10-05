Кабмин ускорил поездки на такси 

Такси будут обязаны ездить самым быстрым маршрутом, владельцев электронных билетов не оштрафуют из-за сбоев в системе считывания, а кондукторы и водители перестанут действовать на свой страх и риск при обнаружении подозрительных предметов. Эти и другие новации содержат Правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте, которые 5 октября опубликовало Правительство. Документ вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать в течение семи лет. Как изменятся поездки на такси, автобусах и троллейбусах, разобралась «Парламентская газета».

Больше всего изменений ожидает сферу перевозок на такси. Во-первых, службы такси станут хранить больше данных о заказах. Сейчас они записывают только номер и дату принятия заказа, дату, место и планируемое время подачи машины, а также её марку. С нового года учёту подлежат ещё и госномер авто и ФИО водителя, фактическое время подачи машины, место окончания поездки, дополнительные требования заказчика (класс такси, наличие детского кресла и т.д.). Все эти данные фрахтовщики обязаны хранить не менее шести месяцев.

При этом клиентам такси теперь обязаны сразу сообщать стоимость поездки, причины её возможного изменения и планируемое время прибытия.

Если пассажир не определил маршрут поездки, а только назвал пункт назначения, то водитель должен поехать по кратчайшему пути. Так было и в старых правилах, а в новых появилась альтернатива: поездка «с наименьшими затратами времени».

Осовременили требования к чекам: они могут быть электронные, а ещё не возбраняется выдавать чеки, сформированные приложением для самозанятых.

С передних панелей такси исчезнут визитные карточки с фотографиями водителей — эта норма исключена из правил. Кроме того, таксисты больше не должны вешать табличку «В парк», когда едут к месту постоянной стоянки.

Цифровизация учтена

Из правил удалили определения таксометра, зато вписали термин «электронный билет». Последний придётся предъявить на экране смартфона или в виде распечатки, чтобы попасть бесплатно в зал ожидания или туалет на автовокзале или автостанции.

А при посадке на регулярный рейс достаточно показать паспорт (если билет именной), либо QR— или штрих-код. Если из-за технического сбоя кондуктор не может подключиться к системе, по которой он сверяет данные пассажира, то это не даст ему основания отказать пассажиру в проезде. Но при отсутствии в базе реквизитов, указанных в предъявленном электронном билете, человека признают безбилетным.

Исчезли из правил такие анахронизмы, как гашение билетов. Вместо них теперь — регистрация. Если билет не был зарегистрирован, то пассажир считается «зайцем».

Есть ещё упрощение: разрешено выдавать один документ с реквизитами и билета, и багажной квитанции, и квитка ручной клади. Раньше каждый билет выдавали отдельно.

Пассажиры намокнут, но не устанут

Остановочные пункты вне вокзалов и станций больше не должны защищать людей от дождя, снега и града — это требование исчезло из Правил. В федеральном законе о регулярных перевозках подобных норм также нет. Единственное, что остаётся на страже комфорта горожан, ожидающих троллейбус или автобус — это ГОСТ, который предписывает оснащать остановки павильонами или навесами.

Но есть хорошие новости: если по старым правилам пассажиры должны были сами грузить свой багаж в автобусы, то теперь это обязанность перевозчика. Ещё граждане более не обязаны обеспечивать целостность и сохранность своей ручной клади, — по крайней мере, на это больше не указывают правила.

Из правил исключили много расплывчатых норм вроде этой: «В составе ручной клади разрешается провозить предметы вне зависимости от вида упаковки». Не вошли в них и весьма избыточные по своей сути предписания, вроде того, что человеку могут не продать билет, если в автобусе уже нет свободных мест.

В салонах троллейбусов и маршруток люди больше не увидят безликих «правил пользования транспортным средством», вместо них будут таблички с правами и обязанностями пассажиров. Не окажется на привычном месте номера телефона надзорных органов — перевозчик больше не обязан размещать в транспорте их контакты. Зато он теперь должен указывать номер лицензии, а также сообщать пассажирам об остановках по требованию (раньше это была обязанность водителей или кондукторов).

Кстати, о кондукторах. В новых правилах их функционал расширился: они теперь не только продают билеты, но также контролируют оплату проезда и ведут учёт проданных билетов и совершённых поездок. Кроме того, кондукторы и водители больше не должны самостоятельно проверять, есть ли в забытых и найденных вещах предметы, представляющие угрозу жизни и здоровью окружающих. Теперь они могут сразу переходить к следующему пункту правил: передавать такие вещи на хранение на станцию или вокзал, предварительно подробно описав их.